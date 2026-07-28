ABD'nin İran çatışmasında 624 asker yaralandı - Son Dakika
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ABD'nin İran çatışmasında 624 asker yaralandı

ABD\'nin İran çatışmasında 624 asker yaralandı
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Pentagon'a göre, İran'a yönelik saldırılarda en az 624 ABD askeri yaralandı, kayıplarda belirsizlik sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 25 Temmuz'daki son güncellemesine göre, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında İran'a yönelik saldırı emri vermesinden bu yana en az 624 ABD askeri personeli yaralandı. Yaralananların 417'si Epic Fury Operasyonu yani İran'a yönelik başlangıç saldırılarına; 207'si ise "Denizaşırı Operasyonlar"a atfediliyor. ABD ve İran nisan ayında ateşkes konusunda anlaştı ve haziran ayında bir Mutabakat Zaptı imzaladı ancak her iki taraftan da saldırılar sürdü.Pentagon, 20 Temmuz haftası savaşta yaralanan ve ölenlerin sayısını revize ederek, Epic Fury Operasyonu'nda ölen dört kişiyi Denizaşırı Operasyonları ölüm sayısına dahil etti. Pentagon'un Savunma Analizi Kayıp Sistemi'nde, Epic Fury Operasyonu'nda ölü sayısı 21 Temmuz itibarıyla 18, yaralı sayısı ise 482 olarak listelenmişti.Bir noktada bu isimlerden dördü listeden çıkarıldı ve 23 Temmuz'da ölü sayısı 14'e düşürüldü. Hayatını kaybeden dört askerin isimleri artık Denizaşırı Operasyonları'nda yer alıyor ve bu verilerde "7 Temmuz 2026'dan itibaren kayıpların ölçüldüğü" belirtiliyor. Listede yer alan tek dört ölüm vakası bunlar. Yaralı ve ölü sayılarındaki açıklanamayan, sessiz değişiklikler, şeffaflığı zedelediği gerekçesiyle eleştirildi.Trump'ın iktidara ilk geldiği dönemde Avrupa'daki ABD kuvvetlerine komuta eden Korgeneral Ben Hodges, "Yönetimin olup bitenler konusunda dürüst olmakta gerçekten zorlandığı görülüyor; bu sadece kayıplarla ilgili değil, genel olarak tüm savaşla ilgili" dedi.X hesabından yaptığı paylaşımda, sık sık Trump'ı eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, çatışmayı kategorilere ayırmayı "saçma bir hile" olarak nitelendirdi.BBC, konuyla ilgili yorum almak için Savunma Bakanlığı ile iletişime geçti. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, X kanalında değişen rakamları "geçici veri bozulmaları" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Bu saha anormallikleri Askeri Hizmetlerle koordinasyon içinde çözülmektedir" denildi. Trump, 21 Temmuz'da sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "İran Askeri Çatışması"nda 18 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Associated Press'in haberine göre, "Denizaşırı Operasyonlar" kategorisi ilk kez 19 Temmuz günü Pentagon'un internet sitesinde yer aldı. Bu kategori, yakın zamanda hayatını kaybeden dört Kara Kuvvetleri askerinin isimlerini ve 207 yaralı asker bilgisini içeriyordu. Söz konusu 207 kişinin tamamının İran savaşı sonucunda yaralanıp yaralanmadığı ise belirsizliğini koruyor.İsim değişiklikleri, Trump'ın İran'la ateşkesin "sona erdiğini" ilan etmesinin ardından temmuz ayında hayatını kaybeden dört ABD askerini yansıtıyor gibi görünüyor. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki bir üsse düzenlediği füze saldırıları ve Irak'ta İran insansız hava aracının kontrollü infilakı sonucu meydana gelen başka bir saldırıda üç ABD askeri hayatını kaybetti.Temmuz ortasından bu yana ABD, İran'ın askeri altyapısına saldırdı ve İran güçleri de komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine 13 gece üst üste ateş açtı. Taraflar 25 Temmuz'dan itibaren saldırılara ara verdi. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin İran çatışmasında 624 asker yaralandı - Son Dakika

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