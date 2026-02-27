ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD\'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
27.02.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli acil olmayan personelin ülkeden ayrılmasına onay verdi. Güvenlik tehdidi gerekçesiyle alınan bu karar sonrası ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Mike Huckabee, elçilik çalışanlarına ve ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın" şeklinde uyarıda bulundu.

ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran'la artan gerilim ve oluşan güvenlik riskleri nedeniyle kritik görevde bulunmayan personel ile ailelerine ülkeyi terk etme izni verdi. Kararın, bölgede artan güvenlik endişeleri sonrası alındığı bildirildi. Açıklama, ABD'nin en büyük uçak gemisi olan ve İran'a karşı konuşlandığı belirtilen USS Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına demirlemesinin ardından geldi. Söz konusu gemi, olası bir İran senaryosunda önemli bir askeri unsur olarak değerlendiriliyor.

"GÜVENLİK RİSKLERİ NEDENİYLE"

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir" denildi. Ayrıca gelişmelere bağlı olarak, personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerinin kısıtlanabileceği ya da tamamen yasaklanabileceği bildirildi.

BÜYÜKELÇİDEN "BUGÜN AYRILIN" UYARISI

New York Times'ın ulaştığı bilgilere göre, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, personele gönderdiği e-postada ülkeyi terk etmek isteyenlerin "bunu bugün yapmaları" gerektiğini belirtti. Huckabee, açıklamasında "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın" ifadelerini kullandı. Personelin Ben-Gurion Havalimanı'ndan herhangi bir ülkeye rezervasyon yaptırabileceğini belirten Huckabee, önceliğin hızlı şekilde İsrail'den ayrılmak olduğunu vurguladı. Büyükelçi, "Panik olmaya gerek yok ancak gitmek isteyenler için planlama önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Diplomasi, Güvenlik, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin - Son Dakika

Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:05:36. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.