ABD\'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran'la artan gerilim ve oluşan güvenlik riskleri nedeniyle kritik görevde bulunmayan personel ile ailelerine ülkeyi terk etme izni verdi. Kararın, bölgede artan güvenlik endişeleri sonrası alındığı bildirildi. Açıklama, ABD'nin en büyük uçak gemisi olan ve İran'a karşı konuşlandığı belirtilen USS Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına demirlemesinin ardından geldi. Söz konusu gemi, olası bir İran senaryosunda önemli bir askeri unsur olarak değerlendiriliyor.

"GÜVENLİK RİSKLERİ NEDENİYLE"

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir" denildi. Ayrıca gelişmelere bağlı olarak, personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerinin kısıtlanabileceği ya da tamamen yasaklanabileceği bildirildi.

BÜYÜKELÇİDEN "BUGÜN AYRILIN" UYARISI

New York Times'ın ulaştığı bilgilere göre, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, personele gönderdiği e-postada ülkeyi terk etmek isteyenlerin "bunu bugün yapmaları" gerektiğini belirtti. Huckabee, açıklamasında "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın" ifadelerini kullandı. Personelin Ben-Gurion Havalimanı'ndan herhangi bir ülkeye rezervasyon yaptırabileceğini belirten Huckabee, önceliğin hızlı şekilde İsrail'den ayrılmak olduğunu vurguladı. Büyükelçi, "Panik olmaya gerek yok ancak gitmek isteyenler için planlama önemli" değerlendirmesinde bulundu.