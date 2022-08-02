ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı - Son Dakika
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ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı

02.08.2022 09:05
ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı

ABD'nin California eyaletinde yaşanan yangın, sel ve toprak kayması felaketleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

California'da cuma günü başlayarak devam eden orman yangını bölgesinde, yanmış bir aracın içinde iki insan cesedine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Siskiyou İlçesi Şerif Ofisi, araç ve cesetlerin Klamath Nehri topluluğu yakınlarındaki bir konutun garaj yolunda bulunduğunu duyurdu.

AŞIRI SICAKLAR YANGININ ŞİDDETİNİ ARTIYOR

Californa'nın 2022'de yaşadığı en büyük orman yangını olan ve bölgedeki binlerce evi tehdit eden doğa felaketinin, aşırı sıcaklar yüzünden büyümeye devam etme ihtimali vurgulandı.

İtfaiye yetkilileri, kuzey California'da, Oregon eyaleti sınırına yakın bölgede patlak veren yangının sebebinin henüz bilinmediğini, etkili olduğu alanın ise 225 kilometrekareye ulaştığını açıkladı.

ÇAMUR SELİNDE 9 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Kentucky Valisi Andy Bashear, eyaletin dağlık bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar ve çamur selinde dün 26 olan can kaybının 35'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkenin en fakir bölgelerinden birini yıkıma uğratan yağmur sularının 30 santimi aştığı bilgisini paylaşan Bashear, şiddetli rüzgarların başka bir tehdit getirebileceği konusunda bölge halkını uyardı.

ABD Ulusal Muhafızları Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson'ın, yaklaşık 400 kişinin helikopterle kurtarıldığını söylediği afet bölgesinde 12 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, en az 300 kişi barakalara sığındı.

YORUMLAR
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ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen selde can kaybı artmaya devam ediyor, 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen selde can kaybı artmaya devam ediyor, 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ABD'nin batısındaki doğal felaketlerde can ve mal kaybı artıyor ABD'nin batısındaki doğal felaketlerde can ve mal kaybı artıyor

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SON DAKİKA: ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı - Son Dakika
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