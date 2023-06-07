ABD'nin kuzey doğu eyaletleri Kanada'daki orman yangınlarından etkilendi - Son Dakika
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ABD'nin kuzey doğu eyaletleri Kanada'daki orman yangınlarından etkilendi

07.06.2023 08:18

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. Hava kalitesi seviyesi turuncudan kırmızıya çıktı ve sağlık için tehlike arz etti.

Kanada'da bir süredir devam eden orman yangınları, ABD'yi de olumsuz yönde etkiledi. ABD'nin kuzey doğu eyaletleri dumanların etkisi altında kalırken, Güneş ise atmosferdeki yangın dumanları nedeniyle kırmızı renge döndü.

HAVA KALİTESİ SEVİYESİ KIRMIZI RENKTE

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı. AirNow'ın derecelendirmesine göre 0-50 arası hava kalitesi yeşil, 50-100 arası sarı, 100-150 arası turuncu, 150 ve üzeri ise sağlık için tehlikeli anlamında kırmızı ve mor renklerle sembolize ediliyor.

ABD'nin Kuzey Doğu Eyaletleri Kanada'daki Orman Yangınlarından Etkilendi

RAHATSIZLIĞI OLANLARA "DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Gün boyu puslu havaya sebep olan New York ve New Jersey bölgelerindeki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.
New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı da, New York, Bronx, Brooklyn, Queens ve çevrelerinde bulunan banliyölerde hava kalite sağlık uyarısı yaparak vatandaşlardan gerekli önlemleri almalarını istedi.

ABD'nin Kuzey Doğu Eyaletleri Kanada'daki Orman Yangınlarından Etkilendi

413 NOKTADA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Yetkililer, bu hafta kuzey doğu eyaletlerinin yanı sıra orta batı eyaletleri olan Minnesota, Michigan ve Wisconsin'da da milyonlarca insanın hava kalitesine bağlı sağlık risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kanada genelinde şu an 413 orman yangının aktif olarak devam ettiği, buna bağlı olarak 26 binden fazla insanın güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

ABD'nin Kuzey Doğu Eyaletleri Kanada'daki Orman Yangınlarından Etkilendi

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve yangınlarından çıkan dumanın, akciğerlere girerek astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin Kuzey Doğu Eyaletleri Kanada'daki Orman Yangınlarından Etkilendi
Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya ABD'nin kuzey doğu eyaletleri Kanada'daki orman yangınlarından etkilendi - Son Dakika


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