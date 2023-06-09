Dumanların taşıdığı hava kirliliği NewYork'ta hayatı durma noktasına getirdi! Kenti terk eden halk, evlerini acil satılığa çıkardı - Son Dakika
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Dumanların taşıdığı hava kirliliği NewYork'ta hayatı durma noktasına getirdi! Kenti terk eden halk, evlerini acil satılığa çıkardı

09.06.2023 13:54

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da devam eden orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kirliliği ile karşı karşıya kaldı. New York'ta hava kirliliği endeksi normalin 8 katı olarak ölçüldü ve insanlar şehirden ayrılmayı düşünmeye başladı. Hava kirliliği nedeniyle ev satışı aramaları yüzde 2600 arttı ve hava temizleyici aramaları yüzde 2418 arttı.

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı. 100 milyon kişinin sağlığını etkileyen durumdan dolayı yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyardı.

ŞEHİRDEN AYRILMA PLANLARI YAPIYORLAR

Orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliği kenti tamamen kapladı. New York'un bir iki günlüğüne de olsa havası en kirli büyükşehir unvanı alması insanların New York'tan ayrılmayı düşünmesine sebep oldu. New York'ta hava kirliliği endeksinin normalin 8 katı olduğu duyuruldu. Şehirde nefes almakta zorlana New Yorklular şehirden ayrılma planları yapıyor.

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

"EVİMİ SAT" TALİMATI VERDİLER

İki günlük hava kirliliği sonrasında "Evimi hemen sat" talimatının yüzde 2600 yani 26 kat arttığını ortaya koydu. Google arama verileri analizi ayrıca "evimi sat" aramalarının aynı gün içinde yüzde 326 arttığını, yani bir haftada dört kat arttığını gösterdi.

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

New York merkezli "hava temizleyici" aramaları, New York City'deki çevre koşulları nedeniyle geçen hafta yüzde 2 bin 418 arttı.

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar
Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar
Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar
Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar
Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Ortadoğu ve afrika lı ların ahıdır Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
500
Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar New York'u kırmızıya bürüdü Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar New York'u kırmızıya bürüdü

Orman Yangını, New York, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dumanların taşıdığı hava kirliliği NewYork'ta hayatı durma noktasına getirdi! Kenti terk eden halk, evlerini acil satılığa çıkardı - Son Dakika


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