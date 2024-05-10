Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi

Politika

Bolu'da her yıl yerli ve yabancı yaklaşık 500 bin tatilcinin ziyaret ettiği ve 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı'nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Yapılan fesih işlemi Bolu'ya yapılan en büyük ihanettir" dedi.

YILIN 4 MEVSİMİ TATİLCİ AKININA UĞRUYOR

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla büyüleyen tabiat parkını her yıl yaklaşık olarak 500 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle hafta sonları binlerce tatilcinin geldiği Gölcük Tabiat Parkı'nın işletim hakkı 2012 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde Bolu Belediyesi'ne tahsis edildi.

BOLUSPOR'A YILLIK 4 MİLYON TL GELİR

Sonrasında Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi, alt kiracı olarak TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Boluspor'a verildi. Tabiat Parkı'nın giriş ücretleri, içerideki işletmelerin kiralarından Boluspor yılda 4 milyon TL'ye yakın gelir elde ediyordu. 2040 yılına kadar tahsisi Bolu Belediyesi'nde olan Gölcük Tabiat Parkı'nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Gölcük'ün işletim hakkı yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne geçti.

TANJU ÖZCAN: BOLU'YA YAPILAN EN BÜYÜK İHANET

Gölcük'ün tahsisinin iptal edilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerine fesihle ilgili gerekçe gösterilmediğini ifade ederek "Gölcük tahsisi gelen bilgiye göre iptal edildi. 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne bedeli karşılığı tahsis edilmişti. Biz de burayı Boluspor'a vermiştik. Boluspor da buradan ciddi bir gelir elde ediyordu. Yapılan fesih işlemi Bolu'ya yapılan en büyük ihanettir" dedi.

BOLU VEKİLLERİNE ÇAĞRI YAPTI

2004 yılında Abant'ın, şimdi de Gölcük'ün gelirlerinin Boluspor'dan alındığını anlatan Özcan, şöyle devam etti; "Durup dururken Boluspor'un en önemli geliri elimizden gitti. Bu karar geri alınmalıdır. Bolu'nun üç milletvekiline sesleniyorum, Bolu milletvekili olduğunuzu görelim. Gölcük'ün Boluspor'un elinden alınmasının önüne geçin. Yoksa üç milletvekilimiz de aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük'ü Boluspor'un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. Üçü de bizim arkadaşımız. Biz niye vekil olarak sizleri Ankara'ya gönderiyoruz. Bolu'nun haklarını alamazlarsa, üçüne de hakkımı helal etmiyorum."