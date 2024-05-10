Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira - Son Dakika
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Politika

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL\'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira

AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Beyoğlu'nda Belediye Başkanı İnan Güney, bugün yaptığı açıklamada, "Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 TL'ye yapıyor" diyerek, 916 milyon liralık borç bırakıldığını ifade etti.

10.05.2024 13:56
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31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu'ndan aday olan ve oyların yüzde 49,22'sini alarak Belediye Başkanı seçilen CHP'li İnan Güney, ilçe meclis toplantısında yaptığı konuşmada belediye tarafından yaptırılan kitapçık için 2 bin TL ödeme yapıldığını ifade ederek, söz konusu kitabın en pahalı yerde 500 TL olduğunu iddia etti.

"EN PAHALI YER 520 LİRA VERDİ"

AK Parti'den CHP'ye geçen Beyoğlu'nda Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Toplantısı'nda konuşma yapan Başkan Güney, "Bakın şu kitapçığı yaptırmışız. 2 bin lira tanesi. En pahalı yere sordum 500 TL. 70 tane yeterken 300 bin lira bu kitapçığa vermişiz. Alın götürün eğer 2 bin lira fiyat veren varsa en pahalı yer 520 lira verdi.Biz bir söz verdik Beyoğlu halkına" dedi.

916 MİLYON LİRA BORÇ

Seçimlerde AK Partili rakibi Haydar Ali Yıldız'a üstünlük sağlayarak başkan seçilen Güney, "Bize bıraktığınız 70 milyon lira kasada para. 916 milyon lira bir borç var" dedi.

3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira - Son Dakika
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