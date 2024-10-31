Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş - Son Dakika
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Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

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İçişleri Bakanlığı'nın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atadığı Can Aksoy ile ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Bakanlığın, Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy'u önce İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirdiği ardından ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atadığı öğrenildi.

31.10.2024 09:46  Güncelleme: 09:58
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CAN AKSOY KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atandığını duyurdu.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy'un İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Vali Yardımcısı olarak gösterilmesi dikkatlerden kaçmazken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

BAKANLIKTAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bakanlığın Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy'u önce İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirdiği ardından ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atadığı öğrenildi.

CAN AKSOY KİMDİR?

1983 yılı Ankara Altındağ doğumlu olan Can AKSOY, aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde devam etmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında isteğe bağlı olarak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü' nde (2003) stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'daRefakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır.

Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" derecesi ile tamamlamıştır.

• 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

• 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

• 2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

• 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

• 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

• 2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

• 2019 - 2023tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmış olup,

04.09.2023 tarihinden itibaren Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Can AKSOY, evli ve iki evlat sahibi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Bakanlık, Esenyurt\'a kayyum atanan Can Aksoy\'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

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Son Dakika Güncel Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Sk 06:
    akp oyunları 59 35 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    kaymakam, vali yardımcısı neden olamasın ki? ilginç olan ne? 59 33 Yanıtla
  • sudem meliss:
    hayırlı olsun 48 37 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Tam Ali cengiz oyununa dündü hani Beşiktaş kaymakamı atanmıştı 52 21 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Hayırdır zorunuzamı gitti..son dakika… 30 33 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Burada Ilgın olan ne gayet normal zaten halı hazırda kaymakam Vali ye bağlı çalışan bir organ 29 17 Yanıtla
  • murat atmaca:
    yine birşeyler dönüyor ama ,, hayırlisi 32 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ha Erdogan ha Fetö oyun ayni oyun 29 11 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    birazda ekonomi ile ilgilenin insanların haline bakın 27 8 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    demek ki düzen önceden kuruldu.Keser döner sap döner 20 9 Yanıtla
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