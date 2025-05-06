ABD\'nin Yeni Büyükelçisi Türkiye\'de

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'ye geldi. Barrack, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın amacı, arzusu Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak, ilişkileri daha da arttırmak ve bu ilişkileri daha yukarı bir noktaya taşımaktır" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere Türkiye'ye geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükelçi Barrack, "Buraya, özellikle atalarımın geldiği bir bölgeye gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burada insanlar bize yakındı, bu noktada ben gerçekten çok büyük bir onur duyuyorum. Bu DNA'yı burada, bu büyük, bu önemli bölgede, bizim açımızdan son derece önemli olan bölgede gördüğüm için onur duyuyorum. Bu noktada net bir mesaj getirmek istiyorum; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın amacı, arzusu, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak, ilişkileri daha da arttırmak ve bu ilişkileri daha yukarı bir noktaya taşımaktır. Başkan'ın hedefi bu noktada özellikle hem halklar arasında, hem ülkelerimiz arasında bu ilişkileri çok daha yukarı bir seviyeye ulaştırmak ve ivme kazandırmak. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bağları, ilişkileri daha iyi bir noktaya getirme hususunda, büyük umudun var olduğunu söylemek istiyorum. Bu çerçevede bu görevi devralmaktan dolayı da üstlenmekten dolayı da büyük bir ayrıcalık duyduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığı ile bilinen Barrack'ın görevi, 29 Nisan'da ABD Senatosu tarafından 60-36 oyla onaylanmıştı.