ABD ordusu 1945'te pastasını çaldığı kadına 90. yaş gününde sürpriz yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

ABD ordusu 1945'te pastasını çaldığı kadına 90. yaş gününde sürpriz yaptı

29.04.2022 14:52
ABD ordusu 1945'te pastasını çaldığı kadına 90. yaş gününde sürpriz yaptı

İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da savaşan Amerikalı askerler, bir doğum günü pastasını çalıp yemişti.

İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da savaşan Amerikalı askerler, bir doğum günü pastasını çalıp yemişti. Amerikan ordusu, pastanın bugün 90. yaşına giren sahibine gecikmeli bir jestte bulundu.

Çizgi filmlerde görmüşsünüzdür; mutfak penceresinin kenarına bir pasta bırakıldıysa, başına bir şey geleceği kesindir.

Bunun gerçek hayattan bir örneği, 77 yıl önce İtalya'nın Vicenza kenti yakınlarında bir köyde yaşandı.

13 yaşına giren Meri Mion'a annesinin hazırladığı doğum günü pastasının yolu, soğuması için pencere kenarına konduktan sonra, yoldan geçen Amerikan askerlerinin midesinde son bulmuştu.

İkinci Dünya Savaşı'na rastlayan günlerde San Pietro köyü yakınlarında, Alman askerlerle savaşan bir Amerikan birliği konuşlanmıştı.

Pastayı çaldıklarını kabul eden Amerikan ordusu, bu yıl 90 yaşına basan Meri Mion'un, biraz gecikmeli de olsa, gönlünü almaya karar verdi ve kendisine bir pasta hediye etti.

Doğum günü pastasını özel bir törenle Amerikalı askerlerin elinden alan Meri Mion, kendisine hiç unutmayacağı bir gün yaşattıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı ve pastayı sevdikleriyle beraber yiyeceklerini söyledi.

Vicenza'da düzenlenen törende pastayı teslim eden Çavuş Peter Wallis, yapılan haksızlığın nihayet düzeltilmesinin kendisini çok iyi hissettirdiğini söyledi.

İtalya'daki Amerikan garnizonunun başında bulunan Albay Matthew Gomlak yaptığı konuşmada 1945 yılında Vicenza yakınlarında Amerikan ve Alman güçleri arasında meydana gelen çatışmaları anlattı.

Ölen ya da yaralanan en az 19 Amerikan askerini anan Albay Gomlak, İtalyan köylülerin ekmek ve şarap ikram ederek karşıladığı Amerikalılara sıcak davranmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Meri Mion 1945 baharında doğum gününden önceki geceyi, çevreden silah sesleri yükselirken, yaşadıkları çiftlik evinin kilerinde saklanarak geçirmiş ve sabah olunca annesi doğum günü sürprizi olarak kendisine bir pasta yapmıştı.

YORUMLAR
500
Como'daki Türkler, DİTİB Como Camisi'nin yeni yerinden ve olanaklarından memnun Como'daki Türkler, DİTİB Como Camisi'nin yeni yerinden ve olanaklarından memnun Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

İkinci Dünya Savaşı, İtalya, Alman, Doğum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ordusu 1945'te pastasını çaldığı kadına 90. yaş gününde sürpriz yaptı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:37 Çıkan tartışma korkunç bitti: Genç kadın kocasını öldürdü
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:03:31. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ordusu 1945'te pastasını çaldığı kadına 90. yaş gününde sürpriz yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement