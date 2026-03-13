ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı - Son Dakika
ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı

ABD ordusu \'hayalet\' uçaklarının görüntülerini paylaştı
13.03.2026 22:19
ABD ordusu \'hayalet\' uçaklarının görüntülerini paylaştı
İsrail ile birlikte İran'a saldırıları düzenleyen ABD ordusu, B-2 hayalet bombardıman uçaklarının saldırılar kapsamında havalandığını anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntüler, ''Destansı Öfke Operasyonu sırasında bir görev yürütmek üzere havalanıyor ve uzun menzilli ateş açarak sadece İran rejiminin bugünkü tehdidini ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte yeniden yapılanma yeteneklerini de yok ediyor'' notuyla paylaşıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran misillemelerle yanıt vermeye devam ediyor. ABD ordusu ise karşı hamleleri sürdürürken;ABD, İran'a yönelik askeri operasyonlarında Centcom ve Eucom bölgelerine 160'tan fazla yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı.

HAYALET BOMBARDIMAN UÇAKLARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İsrail ile birlikte İran'a saldırıları düzenleyen ABD ordusu, B-2 hayalet bombardıman uçaklarının saldırılar kapsamında havalandığını anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntüler, "Destansı Öfke Operasyonu sırasında bir görev yürütmek üzere havalanıyor ve uzun menzilli ateş açarak sadece İran rejiminin bugünkü tehdidini ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte yeniden yapılanma yeteneklerini de yok ediyor" notuyla paylaşıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Son Dakika Dünya ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı - Son Dakika

