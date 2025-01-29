ABD, Paris İklim Anlaşması\'ndan Yeniden Çekildi

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek ayrıldığını duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini ifade etti. Dujarric, ABD'nin ayrılma kararını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek gerçekleştirdiğini bildirdi. Dujarric açıklamasında, ABD'nin daha önce 2020'de de Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini ifade ederek, anlaşmanın 12 Aralık 2015'te imzalandığını belirtti. Sözcü, BM'nin Paris İklim Anlaşması'nı ve küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefini desteklemeye devam ettiğini vurguladı.