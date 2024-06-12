ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüşerek, Lübnan-İsrail sınırındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve 4 rehinenin kurtarıldığı operasyon konusunda Gallant'ı tebrik etti. Görüşmede ayrıca İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin azaltılması ve kapsamlı ateşkes anlaşmasına destek konuları ele alındı.

12.06.2024 10:52
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. İki bakan, Lübnan-İsrail sınırındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve Austin, 4 rehinenin kurtarıldığı operasyon konusunda Gallant'ı tebrik etti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek 4 İsrailli rehinenin kurtarılması ve ailelerine teslim edilmesi dolayısıyla kendisini tebrik etti. Görüşmede Lübnan Hizbullah'ının artan saldırganlığının ardından İsrail-Lübnan sınırı boyunca gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı. Ayrıca Bakan Gallant'a İsrail'in kapsamlı ateşkes ve rehine anlaşmasına verdiği destek için teşekkür etti ve anlaşmayı kabul etme sorumluluğunun Hamas'ta olduğu konusunda mutabık kaldılar" denildi.

İsrail'in Nusairat kampına düzenlediği 'rehine kurtarma' operasyonunda 274 sivil hayatını kaybetmiş, 698 sivil ise yaralanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü - Son Dakika

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