ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukrayna'ya yanıt vermekte zorlanıyor - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukrayna'ya yanıt vermekte zorlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukrayna\'ya yanıt vermekte zorlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'nın Ukrayna'ya yanıt vermeyi hedeflediğini ancak Ukrayna'nın ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti. Ryder, Rusya'nın karşılık vermekte zorlandığını ve Ukrayna'nın ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

21.08.2024 15:09
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Kursk'ta Rusya'nın bir grup askerle Ukrayna'ya yanıt vermeyi hedeflediğini ancak Ukrayna'nın ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Pentagon Sözcüsü Ryder, dün akşam düzenlediği basın toplantısında Kursk'taki gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı. Ryder, "Burada operasyonel bir güncellemeye girmeden, Rusya'nın karşılık vermek üzere Kursk bölgesine az sayıda kuvvet gönderdiğine dair işaretler gördük. Ancak genel anlamda Rusya'nın karşılık vermekte zorlandığını ve Ukrayna'nın bu konuda bazı ilerlemeler kaydettiğini görmeye devam ettiğimizi söyleyebilirim. Ancak yine de operasyonlar hakkında konuşmak için Ukrayna'ya, kendi güçleri hakkında konuşmak için de Rusya'ya başvurmanızı tavsiye ederim" dedi.

"SINIR ÖTESİ SAVUNMAYA YÖNELİK SALDIRILARA İZİN VAR"

Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlarla ilgili politikasının değişmediğini belirterek, "Derin saldırılar gerçekleştirmek üzere uzun menzilli vuruş kabiliyetlerinin kullanılmasına ilişkin politikamız değişmemiştir. Bildiğiniz üzere, daha önce de söylediğimiz gibi, sınır ötesinde savunma operasyonları yürütülmesine izin verilmektedir. Bunu burada bırakıyorum" diye konuştu.

STOLTENBERG SİLAHLARIN KULLANIM KISITLAMALARINI AÇIKLAMIŞTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Temmuz ayında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile basın toplantısı düzenlemiş ve Ukrayna'ya verilen silahların kullanım kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. NATO'nun çatışmaya taraf olmadan Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etme ve destekleme hakkı vardır. Meşru müdafaa hakkı, saldırgan Rusya'nın topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurma hakkını da içerir. Bazı müttefikler Ukrayna'ya verilen silahların kullanımı üzerindeki kısıtlamaları esnetmiştir. Bu da Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmasına olanak sağlamıştır. Yakın zamana kadar çatışmaların çoğu Ukrayna topraklarında gerçekleşiyordu. Müttefiklerin kısıtlamaları esnetmesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukrayna'ya yanıt vermekte zorlanıyor - Son Dakika

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