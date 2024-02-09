ABD Senatörü ve Almanya Başbakanı Benzerlikleriyle Dikkat Çekti

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ABD’nin Delaware eyaletinden bir senatör ile Almanya’dan bir başbakanın ortak nesi olabilir? Görünüşe göre, yüzleri.

Chris Coons ve Olaf Scholz, dün Washington’daki görüşmelerinin ardından çektikleri selfieyi sosyal medya hesaplarında birlikte paylaştı.

Coons, takipçilerine Almanca “Kim kimdir?” anlamına gelen “Wer ist wer?” sorusunu sordu.

Ağarmaya başlayan saçları, orta yaşın getirdiği kellik ve büyük gülümsemeleri o kadar benzer ki, ilk bakışta hangisinin hangisi olduğunu çıkarmak gerçekten zor.

2021’de üç partili bir koalisyonun lideri olarak Almanya Başbakanı olan Scholz aslında esprileriyle tanınan bir siyasetçi değil.

X hesabında Coons’un mesajın alıntılayan Scholz, “Görsel ikizimi tekrar görmek güzeldi” dedi.

60’larında olan iki siyasetçinin boyları da aynı: 1.70 m.

Siyaseten ortak notlarının başında ise Ukrayna’ya daha fazla askeri destek verilmesini savunmaları var.

Scholz bu mesajı ABD Kongresi’ne taşımak için dün ABD’li senatörlerle görüştü.

Ukrayna ve İsrail’e daha fazla askeri destek verilmesine yönelik girişim Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedildikten sonra siyasetçiler yeni formüller arıyor.

Dün ABD’deki Wall Street Journal gazetesi için bir makale kaleme alan Alman lider, dünya genelinde bu fikir ayrılığını kendi çıkarları için kullanmayı hedefleyenler olduğunu belirterek “Atlantik’in iki yakasındaki yurttaşlarımızı, Rusya’nın zaferinin dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getireceğine ikna ederek bu girişimleri boşa çıkarmalıyız” dedi.