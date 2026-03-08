ABD Senatöründen İran sözleri: Rejim devrildiğinde büyük paralar kazanacağız - Son Dakika
ABD Senatöründen İran sözleri: Rejim devrildiğinde büyük paralar kazanacağız

08.03.2026 20:38
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgeyi kan gölüne çevirirken; ABD Senatörü Lindsey Graham'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında sarf ettiği ''Bu rejim (İran) devrildiğinde büyük miktarda paralar kazanacağız'' sözleri tepki çekti.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş, İran'ın misilleme saldırıları ile devam ediyor. 9 gündür devam eden savaşta ABD ve İsrail İran'da çok sayıda sivil noktayı da hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmalarının nedenini nükleer silah üretimi ihtimali olarak açıklasa da ABD'li senatörün söyledikleri ABD'nin gerçek niyetini gözler önüne serdi.

"BÜYÜK PARALAR KAZANACAĞIZ"

ABD Senatörü Lindsey Graham'dan katıldığı televizyon programında dikkat çeken sözler sarf etti. Graham'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği "Bu rejim (İran) devrildiğinde büyük miktarda paralar kazanacağız" sözleri tepki çekti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

