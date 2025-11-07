ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika
Dünya

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

07.11.2025 23:34
ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şara'nın ayrıca terör listesinden çıkarıldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) de desteklediği karar, Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde onaylandı.

BMGK'DEN ŞARA KARARINA DESTEK

BMGK, dün ABD'nin Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki karar tasarısını 14 "evet" oyuyla kabul etmişti. Çin'in çekimser kaldığı oylama sonrasında Konsey, Suriye'nin yeni döneme geçtiğini vurgulayan bir açıklama yapmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

ABD'DEN "YENİ ÇAĞ" MESAJI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu karar, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesajdır." demişti. Waltz, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Ahmed Şara liderliğinde ülkenin terörle mücadele, kimyasal silahların temizlenmesi ve bölgesel istikrar konularında ilerleme kaydettiğini belirtmişti.

İNGİLTERE'DEN DE BENZER BİR HAMLE GELDİ

Öte yandan benzer bir karar İngiltere'den gelmişti. Hükümet kanadından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırdığı ifade edilmişti.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab

ŞARA BEYAZ SARAY'A GİDİYOR

Associated Press'in haberine göre, Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'a yapacağı ziyaretin öncesinde ABD, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin karar taslağını BMGK'ye sunmuştu. Kararın kabul edilmesiyle Şara'nın ziyareti, Suriye ile Batı arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

