ABD, Suriye\'deki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor

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ABD, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri yakından izlediğini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle iletişimde olduklarını bildirdi.

Suriye'de yaşananların arkasında Esad rejiminin olduğu kaydedilen açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "2015'te kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla belirtilen siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve rejimin Rusya ile İran'a olan bağımlılığı mevcut koşulları yaratmıştır" denildi.

Açıklamada "Suriye'deki saldırıların ABD'yle hiçbir ilgisi yoktur ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı terör örgütü tarafından yürütülmektedir" ifadeleri de kullanıldı.