ABD, Tayvan\'a Füze Satışına Onay Verdi

Dünya

ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Tayvan'a aralarında karadan havaya füzeler ve radar sistemlerinin olduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) tipi füzeler ile 'AN/TPS-77' ve 'AN/TPS-78' radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği bildirildi. Açıklamada, füzelere 1,16 milyar dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise " Ukrayna'da savaş alanında başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı" ifade edildi.