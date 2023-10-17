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ABD, Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinde tatbikat düzenledi - Son Dakika

ABD, Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinde tatbikat düzenledi

Son Güncelleme: 17.10.2023 09:55

ABD denizcileri, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tatbikat düzenledi.

ABD denizcileri, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tatbikat düzenledi.

"GÖREVİ SALDIRGANLIĞI CAYDIRMAK"

USS Gerald R. Ford uçak gemisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "USS Gerald R. Ford'un görevi saldırganlığı caydırmak, dünya çapında güvenlik ve istikrarı desteklemektir" denildi. Paylaşılan fotoğraflarda, ABD denizcilerinin ve savaş uçaklarının tatbikat yaptığı anlar yer aldı.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ DE BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford'a destek için USS Eisenhower uçak gemisini de bölgeye gönderme kararını açıklamıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, uçak gemisinin Hamas'a müdahale için değil, diğer devletlere caydırıcılık için bölgeye intikal ettiğini söylemişti.

"UÇAK GEMİSİNİ HAMAS İÇİN GÖNDERMEDİK"

Sullivan, "Uçak gemisini Hamas için göndermedik. Uçak gemisini, bu savaşı genişletmek isteyebilecek diğer devletlere veya devlet dışı aktörlere açık bir caydırıcılık mesajı vermek için gönderdik" demişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinde tatbikat düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinde tatbikat düzenledi - Son Dakika
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