ABD, Ukrayna\'ya 725 Milyon Dolarlık Silah Desteği Sağlayacak

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteği sağlayacaklarını duyurdu.

ABD'de görev süresi 20 Ocak'ta dolacak olan Joe Biden yönetiminden Ukrayna'ya ek silah ve teçhizat desteği kararı geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacaklarını açıkladı.