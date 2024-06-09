ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı İsrail'i Tebrik Etti - Son Dakika
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Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı İsrail'i Tebrik Etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Nuseirat'ta düzenlediği operasyon sonucunda 4 rehinenin kurtarılmasıyla ilgili tebrik mesajı yayımladı. Beyaz Saray da İsrail'in başarılı operasyonunu takdirle karşıladığını ve halen Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması için tüm çabalara destek verdiğini açıkladı. Operasyon sırasında ise 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği ve 400'den fazla sivilin yaralandığı belirtiliyor.

09.06.2024 10:20
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Nuseirat'ta düzenlediği ve 4 rehinenin kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyon kapsamında tebrik mesajı yayımladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçleri Gazze'de dört rehineyi Hamas'ın elinden kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Dördü de 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'nden kaçırılmış ve Hamas, Bayan Argamani'nin korkunç kaçırılışını tüm dünyanın görmesi için filme almıştı. Şimdi güvendeler ve aileleriyle yeniden bir araya geldiler. Bu cesur operasyonu gerçekleştiren İsrail güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan vatandaşları da dahil olmak üzere halen Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklemektedir. Buna devam eden müzakereler ya da diğer yollar da dahildir. Şu anda masada olan rehine serbest bırakma ve ateşkes anlaşması, İsrail için güvenlik güvenceleri ve Gazze'deki masum siviller için yardım ile birlikte kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacaktır" dedi.

ABD ve Batı medyası, İsrail'in söz konusu operasyonu sırasında 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini 400'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti. Gazze makamları henüz bu sayıları doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA

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