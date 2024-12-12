ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrail'in Suriye Saldırıları Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrail'in Suriye Saldırıları Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan\'dan İsrail\'in Suriye Saldırıları Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ordusunun Suriye'ye düzenlediği saldırıların savunma amaçlı olduğunu belirtirken, Orta Doğu'daki güç dengesinin değiştiğini ifade etti. Sullivan, İsrail'in güçlendiğini, İran'ın ise zayıfladığını vurgulayarak, rehine takası ve Gazze'de ateşkes için Trump'ın görevine başlamasını beklediklerini açıkladı.

12.12.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ordusunun Suriye'ye düzenlediği saldırılarla kendisini korumaya çalıştığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Sullivan, Orta Doğu'da güç dengesinin önemli ölçüde değiştiğini ve İsrail'in güçlendiğini, İran'ın ise zayıfladığını ifade etti. İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını istediklerini belirten Sullivan, "Bu işi tamamlama ve tüm rehinlerin eve getirilmesinin zamanı geldi" dedi.

Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini vurgulayan Sullivan, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır" diye konuştu.

İsrail'in 7 Aralık'tan sonra Suriye'ye düzenlediği saldırılara ilişkin konuşan Sullivan, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik bu saldırılarla hem konvansiyonel hem de kitle imha silahları olmak üzere İsrail'i veya başka ülkeleri tehdit edebilecek mühimmatları etkisiz hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Sullivan, İsrail'in Golan Tepleri'ndeki tampon bölgeye girmesine ilişkin ise bu işgalin geçici olmasını beklediklerini ve Tel Aviv yönetiminin de bu niyette olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, İsrail, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrail'in Suriye Saldırıları Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:44:46. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrail'in Suriye Saldırıları Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.