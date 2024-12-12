ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan\'dan İsrail\'in Suriye Saldırıları Açıklaması

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ordusunun Suriye'ye düzenlediği saldırılarla kendisini korumaya çalıştığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Sullivan, Orta Doğu'da güç dengesinin önemli ölçüde değiştiğini ve İsrail'in güçlendiğini, İran'ın ise zayıfladığını ifade etti. İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını istediklerini belirten Sullivan, "Bu işi tamamlama ve tüm rehinlerin eve getirilmesinin zamanı geldi" dedi.

Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini vurgulayan Sullivan, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır" diye konuştu.

İsrail'in 7 Aralık'tan sonra Suriye'ye düzenlediği saldırılara ilişkin konuşan Sullivan, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik bu saldırılarla hem konvansiyonel hem de kitle imha silahları olmak üzere İsrail'i veya başka ülkeleri tehdit edebilecek mühimmatları etkisiz hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Sullivan, İsrail'in Golan Tepleri'ndeki tampon bölgeye girmesine ilişkin ise bu işgalin geçici olmasını beklediklerini ve Tel Aviv yönetiminin de bu niyette olduğunu ifade etti.