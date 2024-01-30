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ABD, Ürdün'deki saldırıyı İran'ın desteklediğini belirtti - Son Dakika
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ABD, Ürdün'deki saldırıyı İran'ın desteklediğini belirtti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, Ürdün'de düzenlenen saldırıyı değerlendirerek, İran'ın bu saldırıyı düzenleyen grupları desteklediğini, silahlandırdığını ve eğittiğini belirtti. Saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybederken, 30'dan fazla asker yaralandı. ABD'deki bazı siyasetçiler, İran'a yönelik misilleme yapılmasını talep etti.

ABD, Ürdün\'deki saldırıyı İran\'ın desteklediğini belirtti
30.01.2024 - 10:08,
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Ürdün'de düzenlenen, 3 ABD askerinin öldüğü, 30'dan fazla askerin de yaralandığı saldırıyı değerlendirdi. Kirby, İran'ın bu saldırıyı düzenleyen grupları desteklediğini, silahlandırdığını ve eğittiğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü Kirby, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Bu grupları destekliyorlar, onlara kaynak sağlıyorlar, silah veriyorlar, eğitiyorlar.  Bu saldırıları kesinlikle caydırmıyorlar. Şimdi, saldırının Tahran'dan ne derece yönlendirildiğini söyleyemem. Öyle ya da böyle istihbarat değerlendirmelerine de girmeyeceğim. Ancak bu grupları desteklemeye devam ettikleri açık. Dolayısıyla, Tahran'daki liderlerin üzerine atılması gereken bir sorumluluk olduğu açık" dedi.

NE OLDU?

ABD'nin Ürdün'de bulunan Tower 22 adlı askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı, saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla askerin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da olduğu ifade edildi. ABD'deki bazı siyasetçiler, İran'a yönelik misilleme yapılmasını talep etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya ABD, Ürdün'deki saldırıyı İran'ın desteklediğini belirtti - Son Dakika


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