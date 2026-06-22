ABD ve İran Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika
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ABD ve İran Görüşmelerinde İlerleme

22.06.2026 17:02
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Vance, İran'ın UAEA müfettişlerini kabul ettiğini belirtti, Hürmüz Boğazı için mekanizma oluşturuldu.

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'nin Bürgenstock kentinde ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerini yeniden ülkeye kabul etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Vance, ABD'nin dört temel hedef doğrultusunda müzakerelere katıldığını ve bu hedeflerde önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

Vance, ilk hedefin Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturmak olduğunu belirterek, "Boğaz şu anda açık. Petrol ve doğal gaz sevkiyatları yeniden başladı ve enerji fiyatlarında düşüş görüldü" dedi.

ABD'nin ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ve olası krizlerin tırmanmasını önlemek amacıyla bir koordinasyon mekanizması oluşturduğunu ifade eden Vance, bölgesel ateşkesin korunması için de benzer bir çatışmasızlık mekanizmasının kurulduğunu söyledi.

Vance, görüşmelerde kendilerini en çok memnun eden gelişmenin İran'ın UAEA müfettişlerini yeniden ülkeye davet etmeyi kabul etmesi olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın nükleer silah programının kalıcı olarak sona erdirilmesi yönünde atılmış ilk adımdır" dedi.

Nükleer dosyada başka alanlarda da ilerleme kaydedildiğini söyleyen Vance, teknik düzeydeki müzakerelerin gelecek günlerde ve haftalarda devam edeceğini bildirdi.

MÜZAKERELERİN KİLİT KONUSU LÜBNAN

İsrail'in güney Lübnan'daki varlığına değinen Vance, "İsrailliler, güney Lübnan'da toprak niyetleri olmadığı konusunda çok net oldular" dedi. Vance, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını, güney Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah unsurlarına ilişkin güvenlik kaygılarıyla gerekçelendirdiğini belirterek, "Orada bulunmaları gerektiğini düşünmelerinin nedeni, güney Lübnan'daki Hizbullah savaşçılarından endişe duymalarıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'li üst düzey bir diplomat medyaya yaptığı açıklamada, İran heyetinin hala Bürgenstock'ta bulunduğunu ve görüşmelerin gece boyunca sürmesinin beklendiğini söyledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

İran basınına göre, görüşmelerin başlamasından yaklaşık 80 dakika sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları nedeniyle müzakerelere ara verildi.

Trump, İran'dan Hizbullah üzerindeki etkisini kullanmasını isterken, aksi takdirde ABD'nin İran'a karşı yeniden sert askeri adımlar atabileceği uyarısında bulundu.

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Bager Kalibaf ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer tehditlerinin bir etkisi olsaydı bugün bu noktaya gelmezlerdi" ifadelerini kullanarak Washington yönetimini söylemlerinde dikkatli olmaya çağırdı. Medyada İran heyetinin, Trump'ın açıklamalarını protesto etmek amacıyla görüşmeleri geçici olarak askıya aldığı ve uygun bir karşılık üzerinde değerlendirme yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD ve İran Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika

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