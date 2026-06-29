ABD ve İran Katar'da Görüşecek

(ANKARA) - ABD ile İran arasında, hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi ile ilgili anlaşmazlıkların ardından yeniden tırmanan gerilim sonrasında tarafların çatışmaları durdurma konusunda anlaşarak yarın Katar'da görüşme yapma kararı aldığı bildirildi.

Axios haber sitesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi İran'a yönelik tüm askeri faaliyetleri durdurma kararı aldı. Haberde, son çatışmaların, ABD ile İran arasında savaşı sona erdiren mutabakat zaptının özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin hükümlerinin farklı yorumlanmasından kaynaklandığı belirtildi. Mutabakat kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak için azami çaba göstermeyi, ABD'nin ise İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Geçen hafta İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran heyetinin, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin koordinasyonu amacıyla ABD ordusu ile İran Devrim Muhafızları arasında doğrudan bir iletişim hattı kurulması konusunda anlaştığı belirtilmişti. Ancak Axios'a göre söz konusu hat gerilimin tırmandığı önceki gün itibarıyla henüz faaliyete geçmemişti.

Axios, taraflar arasında dün İsviçre'de yapılması planlanan ve İran'ın nükleer programının ele alınacağı görüşmenin, haftasonu yaşanan gerilim nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'ya taşındığını ve gündemin ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı krizine kaydırıldığını bildirdi. Öte yandan, ABD merkezli The Wall Street Journal'ın dün yayımladığı haberde, iki ülke arasındaki görüşmelerin çatışmaların yeniden başlamasının ardından çıkmaza girdiği öne sürülmüştü.