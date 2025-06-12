ABD ve İran müzakeresi pazar günü Umman\'ın başkenti Maskat\'ta yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "İran-ABD dolaylı görüşmelerinin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin 12 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

İRAN İLE ABD NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.