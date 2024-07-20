ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için anlaşmaya yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için anlaşmaya yakın

ABD ve İsrail, Gazze Şeridi\'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için anlaşmaya yakın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması konularını görüşeceğini ve bir anlaşmaya varmalarının yakın olduğunu söyledi. Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyaret öncesinde Blinken, ateşkes görüşmelerinin son aşamaya geldiğini belirtti. Sullivan ise Netanyahu'nun ABD Kongre'sine hitabından önce anlaşmanın sağlanacağına dair beklenti olmadığını ifade etti. Biden'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmelerde anlaşmayı tamamlamaya odaklanacağını belirten Sullivan, önümüzdeki haftayı engelleri aşmak ve bir anlaşmaya varmak için kullanacaklarını söyledi.

20.07.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gelecek hafta ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması konularını görüşeceğini ve bir anlaşmaya varmalarının yakın olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Colorado'da bir Güvenlik Forumu'nda Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin konuşan Blinken, ateşkes görüşmelerinde "son aşamaya gelindiğini" söyledi.

Blinken'in açıklamasından saatler sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Netanyahu'nun ABD Kongre'sine hitabından önce anlaşmanın sağlanacağına dair herhangi bir beklentinin olmadığını söyledi. Netenyahu'nun çarşamba günü ABD kongresinde bir konuşma yapması bekleniyor.

Sullivan, Biden'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmelerde, (ateşkes ve esir takası konularında) anlaşmayı gelecek haftalarda tamamlamaya odaklanacağını, görüşmelerin ateşkes için bir fırsat olduğunu söyledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Biden'ın mayıs ayının sonlarında yaptığı bir konuşmada üç aşamalı ateşkes önerisinin taslağını çizdiğini, ardından ABD'nin uluslararası alandan destek topladığını, haziran ayında İsrail'den taahhüt aldığını, ve bu ayın başlarında Hamas'ın da 'geniş bir çerçevede' taahhüdünü aldığını söyledi. Sullivan "Çalışılması gereken detaylar olduğunu kabul ediyoruz' dedi.

Bir anlaşma konusunda ne kadar umutlu olduğu sorusuna Sullivan, "Orta Doğu ile ilgili aynı cümlede iyimserlik kelimesini kullanmamak gerektiğini zor yoldan öğrendim" dedi.

Sullivan, "başarma fırsatımız olduğuna inanıyoruz, yolumuzda engeller olduğunu da biliyoruz, önümüzdeki haftayı bu engelleri aşmaya ve bir anlaşmaya varmaya çalışmak için kullanalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Benjamin Netanyahu, Antony Blinken, Washington, Joe Biden, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için anlaşmaya yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:24 Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 14:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için anlaşmaya yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement