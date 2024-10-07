ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüşecek

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AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) ağırlayacak.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Ryder, Gallant'ın 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Pentagon'da gerçekleşecek görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.