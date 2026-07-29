ABD ve Suudi Arabistan\'dan İran Hedeflerine Saldırı

(ANKARA) - ABD ile İran arasında üç günlük aranın ardından yeniden başlayan çatışmalarda ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki İran bağlantılı hedeflere ortak saldırısında en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Arap basınında yer alan bilgilere göre, saldırılarda hedef alınan güçler, Irak'ta devlet güvenlik yapısının parçası olan Haşdi Şabi'ye (Halk Seferberlik Güçleri/PMF) bağlı 30. Tugay unsurları oldu. Saldırıda en az 20 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığını bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, operasyonun Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yürütüldüğünü belirterek, hedef alınan noktaların İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yönlendirdiğini öne sürdüğü silahlı gruplara ait lojistik ve silah tesisleri olduğunu açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile CENTCOM karargahını balistik füzelerle hedef aldığını kaydederek saldırının ABD'nin "agresif eylemlerine" karşılık gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Uluslararası basın kuruluşlarına konuşan Bağdat/bölge muhabirleri Haşdi Şabi'nin Irak devletinin yasal güvenlik yapısının bir parçası olması nedeniyle saldırının "Irak'ın egemenliğinin önemli ölçüde ihlali" olarak değerlendirildiğini aktardı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin gelişmeler üzerine kabinesini acil toplantıya çağırdığı bildirildi.