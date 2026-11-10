ABD ve Ukrayna dışişleri bakanları Paris'te savaşı sonlandırma müzakerelerini görüştü - Son Dakika
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ABD ve Ukrayna dışişleri bakanları Paris'te savaşı sonlandırma müzakerelerini görüştü

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ABD ve Ukrayna dışişleri bakanları Paris\'te savaşı sonlandırma müzakerelerini görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Paris'te Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma müzakerelerini ele aldı. Görüşmede savunma iş birliği ve Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesisi de konuşuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdikleri görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik müzakereleri, savunma iş birliğini ve Karadeniz'de seyrüsefer serbestisini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Rubio, Ukraynalı mevkidaşı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik devam eden müzakerelerin, enerji dayanıklılığının ve savunma iş birliğinin ele alındığını bildiren Rubio, ABD'nin kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmaya odaklanmaya devam ettiğini aktardı.

SYBIHA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna-ABD stratejik ortaklığının gücünü yeniden teyit etmek amacıyla Rubio ile Paris'te bir araya geldiğini kaydetti. Görüşmenin ABD liderliğindeki barış çabalarına, cephedeki duruma ve uluslararası gelişmelere odaklandığını belirten Sybiha, diplomasi ve gerilimi azaltmaya yönelik her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin sürece katılımından dolayı minnettar olduklarını dile getiren Sybiha, Oleşki'deki başarılı insani operasyonla kurtarılan hayatlar dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a özel olarak teşekkür etti. Görüşmede Karadeniz konusunun ve küresel gıda güvenliği adına seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi gerekliliğinin ele alındığını bildiren Sybiha, Ukrayna'nın ortak insansız hava aracı (İHA) üretimi ve gelecekteki ekonomik projeler de dahil olmak üzere ABD ile karşılıklı fayda sağlayan güvenlik ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kış öncesinde Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin, hava savunmasının ve dayanıklılığının güçlendirilmesini de görüştüklerini ifade eden Sybiha, Rubio'ya Ukrayna'yı ziyaret etmesi yönündeki davetini yinelediğini aktardı.

Kaynak: DHA
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