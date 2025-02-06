ABD'de Maryland eyaletinde bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı aldı.
ABD Maryland Bölge Yargıcı Deborah Boardman, mahkemede, doğumla vatandaşlık hakkının verilmemesi halinde bebekleri kimliksiz kalacak 5 hamile kadının şikayetlerini dinledi. Boardman, göçmen ailelerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
Vatandaşlık hakkının verilmemesinin telafisi olmayan büyük zararlara yol açacağını aktaran Boardman, bu kapsamda ülke çapında ihtiyati tedbir kararı aldı. Trump'ın doğuştan vatandaşlığı sona erdirme kararını engelleyen Boardman, kararnamenin 125 yıllık Yüksek Mahkeme içtihadıyla çeliştiğini kaydetti.
Son Dakika › Dünya › ABD Yargıcından Trump'ın Vatandaşlık Kararnamesine İhtiyati Tedbir - Son Dakika
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