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ABD'ye ait askeri uçak Akdeniz'de düştü - Son Dakika

ABD'ye ait askeri uçak Akdeniz'de düştü

ABD\'ye ait askeri uçak Akdeniz\'de düştü
12.11.2023 07:56  - Güncelleme: 08:01

ABD Avrupa Komutanlığı, eğitim faaliyetinde bulunan bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğünü duyurdu. Olay sonrası yapılan açıklamada kazanın düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği belirtildi.

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

DÜŞTÜ MÜ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

GAZZE SALDIRILARI SONRASI TATBİKATA BAŞLADILAR

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Akdeniz, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'ye ait askeri uçak Akdeniz'de düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'ye ait askeri uçak Akdeniz'de düştü - Son Dakika
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