ABD\'ye ait askeri uçak Akdeniz\'de düştü

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

DÜŞTÜ MÜ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

GAZZE SALDIRILARI SONRASI TATBİKATA BAŞLADILAR

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.