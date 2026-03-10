ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz - Son Dakika
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz

ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
10.03.2026 17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD İran'da şu ana kadar istediğini alamadı. İran'ın şiddetli misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı kapatması, ABD Başkanı Trump'ın elini zorlaştırdı. Wall Strett Journal'de yayımlanan analizde ise, İran'ın da bu savaşı kazanamadığı, ancak yükselen petrol fiyatları nedeniyle ABD'nin bombalamayı durdurması durumunda Tahran'ın savaştan galip çıkacağı belirtildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Wall Street Journal'da yayımlanan analize göre, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi ve gerçekleştirdiği misillemeler, ABD Başkanı Trump'ın askeri seçeneklerini kısıtlıyor.

SAVAŞIN MALİYETİ, TRUMP'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

ABD yönetimi, artan enerji maliyetlerinin iç ekonomiye ve seçim sürecine zarar vermesinden endişe ediyor. Analizde, İran'ın askeri olarak savaşı kazanma gücü olmasa da, ABD'nin ekonomik baskılar nedeniyle operasyonları durdurması durumunda Tahran'ın stratejik bir zafer kazanacağı vurgulanıyor.

PETROL FİYATLARI, İRAN'A SAVAŞ'I KAZANDIRABİLİR

Eğer yükselen petrol fiyatları Washington'ı geri adım atmaya zorlarsa, İran'ın bu süreçten bölgesel nüfuzunu artırarak ve "direniş" imajını güçlendirerek galip çıkacağı ifade ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Metin Yoldas Metin Yoldas:
    abd bu savaşı kaybetti maalesef bu adamin kibri abd yi yıkacak 29 2 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    çok yakında görürsün kimin kayıp ettiğini. ABD hiç bir zaman kayıp etmez 0 3
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
