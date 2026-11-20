ABD ordusu, Iowa eyaletindeki Middletown'da bulunan mühimmat fabrikasında bozulmaya başlayan 5 ton patlayıcı maddeyi yerinde patlatmaya hazırlanıyor ve yöre halkından bölgeyi boşaltmasını ya da evlerinden çıkmamasını istedi. BBC'nin haberine göre ordu, patlamaların doğu Iowa'nın üzerine ve komşu Illinois eyaletine kurşun parçacıkları içeren zehirli bir toz bulutu yayabileceği uyarısında bulundu.

Ordunun açıklamasına göre toz; tarım arazilerine, oyun parklarına ve başka yüzeylere çökebilir. Art arda yapılacak iki kontrollü patlamanın, yakındaki binalara zarar verecek ve camları kıracak kadar güçlü olabileceği belirtildi.

20 YILDIR BEKLEYEN VARİLLERDE SU BUHARLAŞTI

Patlatılacak madde, fünye yapımında kullanılan ve son derece dengesiz bir bileşik olan kurşun azit. Ordu Destek Komutanlığı sözcüsü Justine Barati, maddenin fabrikada 20 yılı aşkın süredir toprakla örtülü beton depolarda saklandığını söyledi. Kurşun azit, dengede kalması için etanol ve su banyosunda tutuluyordu; ancak bu yıl yapılan rutin bir kontrolde suyun bir kısmının buharlaştığı ve maddenin taşınamayacak kadar dengesizleştiği anlaşıldı.

Askeri ve çevre yetkilileri, patlama tehlikesini ortadan kaldırmanın en güvenli yolunun maddeyi yerinde patlatmak olduğuna karar verdi. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 68 varil maddenin patlatılması için acil izin verdi ve patlama riskinin insan sağlığı ve çevre için "yakın ve ciddi bir tehdit" oluşturduğunu açıkladı.

360 KİŞİLİK KASABAYA 6 SAAT TAHLİYE

Yaklaşık 360 kişinin yaşadığı Middletown sakinlerinden, patlama ve tozun çökmesi süresince yerel saatle 08.00 ile 14.00 arasında evlerini terk etmeleri istendi. Ordu, etkilenen bölgelerde "bütün insanların" açık hava etkinliklerinden kaçınması gerektiğini bildirdi. Kasabada yüksek bir ses duyulacağı, sarsıntı hissedileceği ve bir toz bulutu görüleceği belirtildi.

Varillerin kum dolu bariyerlerle çevrili beton depoların içinde patlatılacağı, havadaki kurşun miktarını azaltmak için üstteki toprağın suyla doyurulacağı açıklandı. Patlama aslında cuma günü yapılacaktı; ancak Ordu Bakan Vekili Adam Telle, halkın ve milletvekillerinin kaygıları üzerine işlemi pazartesiye erteledi. Telle, yeni tarihin maddeyi daha da dengesizleştirebilecek hava soğumasından önceki "mümkün olan en son an" olduğunu söyledi.

ÇEVRECİLER MAHKEMEYE BAŞVURDU

İki çevre örgütü perşembe günü patlamayı durdurmak için dava açtı ve ordunun daha güvenli seçenekleri değerlendirmediğini, halkı yeterince önceden bilgilendirmediğini savundu. Iowa Çevre Konseyi'nden Michael Schmidt, "EPA'nın kendisi de insanlar için güvenli bir kurşun maruziyeti düzeyi olmadığını kabul ediyor" dedi.

Kaynak: BBC