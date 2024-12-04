Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, WeProtect 2024 Zirvesi\'nde Çocuk İstismarıyla Mücadele Konusunda Değerlendirmelerde Bulundu

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 'WeProtect 2024 Küresel İttifak Zirvesi' kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 'WeProtect 2024 Küresel İttifak Zirvesi kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, "Çocuklara yönelik istismarla mücadeleyi daha etkin yürütmek adına dünya genelinde alınması gereken tedbirler ve ülkeler arası ortak yaklaşımların önemi üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak çocuklarımızı internetin zararlarından korumak adına kararlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaları anlattık. İnternet ortamının çocuklarımız için daha güvenilir hale gelmesi için sosyal ağ sağlayıcıları başta olmak üzere küresel internet aktörlerinin yasal yükümlülüklere uymaları, yasa dışı ve zararlı içeriklere karşı proaktif önlemler almaları gerektiğine vurgu yaptık. Her biri birer cevher olan evlatlarımızı tüm kötülüklerden korumak için her alanda çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.