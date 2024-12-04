Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, WeProtect 2024 Zirvesi\'nde Çocukların Güvenliğini Ele Aldı

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 'WeProtect 2024 Küresel İttifak Zirvesi'ne katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 'WeProtect 2024 Küresel İttifak Zirvesi'ne katıldı. Bakan Tunç, çocukların çevrim içi cinsel sömürüsü ve istismarının önlenmesi konusunu ele alan zirvede, farklı ülkelerden katılım sağlayan bakanlar, iş insanları, teknoloji uzmanları, akademisyenler, araştırmacılar ve çocuk güvenliği savunucularıyla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıktan ve istismardan korumak sadece bireylerin değil, tüm toplumların görevidir ve uluslararası iş birliği gerektirmektedir. Çocuklarımızı korumak ve onları güvenle geleceğe hazırlamak en büyük önceliklerimizdendir. Bunun için her türlü önlemi almayı ve uluslararası iş birliğine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Zirveyi düzenleyen WeProtect Küresel İttifakı'na teşekkür ediyor, zirvenin çocuklarımızı korumak için ortaya koyduğumuz çözümler ve politikalar için yararlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.