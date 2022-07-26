Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı - Son Dakika
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Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı

26.07.2022 18:07

Endonezya'da balıkçılık yapan Samsul Bahri, bir timsahın saldırısı yutuldu. 3 günlük araştırma sonucu bulunan timsahın midesini açan yetkililer, adama dair bir parça bulamayınca büyük şaşkınlık yaşadılar. Yapılan incelemeyle cesedin timsah tarafından sindirildiği ve bu nedenle midesinde hiçbir kalıntı olmadığı ortaya çıktı.

Endonezya'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Samsul Bahri, 19 Temmuz'da Kuzey Kalimantan eyaleti Nunukan Regency'deki Semaja Nehri'nde balık avlamaya çıktı. Bahri, nehirde açıldıktan sonra elindeki karidesle beklemeye koyuldu.

ARKASINDAN SİNSİCE YAKLAŞTI

Bahri'nin balık beklediği sırada arkadan sinsice yaklaşan dev timsah, adamı canlı canlı yuttuktan sonra kayıplara karıştı. Bahri'nin eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından polise haber verildi. Barınağa giden ekipler, Bahri'nin arkadaşlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda ilk sıraya timsah saldırısı ihtimalini koydu ve bölgedeki timsahları taramaya başladı.

Adamı canlı canlı yutan timsahın midesi açıldı, içi boş çıkınca herkes hayrete düştü

KATİL TİMSAH TESPİT EDİLDİ

Ekipler, sık sık bölgeye uğrayan bir timsahı tespit ettikten sonra yakalamak için kolları sıvadı. Tam 3 gün devam eden çalışmalar sonucunda timsah yakalandı ve uzmanlar aracılığıyla midesi açıldı.

Adamı canlı canlı yutan timsahın midesi açıldı, içi boş çıkınca herkes hayrete düştü

İÇERİDE OLMAMASI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Ancak Bahri'nin kalıntıları timsahın midesinde yoktu. Herkesi hayrete düşüren olayın aslı, ekiplerin detaylı incelemesinden sonra anlaşıldı. Buna göre timsahın Bahri'yi sindirdiği ve bu nedenle midesinin boş olduğu belirtildi.

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SON DAKİKA: Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı - Son Dakika
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