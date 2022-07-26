Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı

Türk SİHA'ları için iki ülkeden sürpriz teklif: Birlikte çalışalım

Endonezya'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Samsul Bahri, 19 Temmuz'da Kuzey Kalimantan eyaleti Nunukan Regency'deki Semaja Nehri'nde balık avlamaya çıktı. Bahri, nehirde açıldıktan sonra elindeki karidesle beklemeye koyuldu.

ARKASINDAN SİNSİCE YAKLAŞTI

Bahri'nin balık beklediği sırada arkadan sinsice yaklaşan dev timsah, adamı canlı canlı yuttuktan sonra kayıplara karıştı. Bahri'nin eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından polise haber verildi. Barınağa giden ekipler, Bahri'nin arkadaşlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda ilk sıraya timsah saldırısı ihtimalini koydu ve bölgedeki timsahları taramaya başladı.

KATİL TİMSAH TESPİT EDİLDİ

Ekipler, sık sık bölgeye uğrayan bir timsahı tespit ettikten sonra yakalamak için kolları sıvadı. Tam 3 gün devam eden çalışmalar sonucunda timsah yakalandı ve uzmanlar aracılığıyla midesi açıldı.

İÇERİDE OLMAMASI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Ancak Bahri'nin kalıntıları timsahın midesinde yoktu. Herkesi hayrete düşüren olayın aslı, ekiplerin detaylı incelemesinden sonra anlaşıldı. Buna göre timsahın Bahri'yi sindirdiği ve bu nedenle midesinin boş olduğu belirtildi.