AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı

Geniş Video İzle

AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaşan AFAD, 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 araç ile arama kurtarma çalışması başlattı. "İnsan mezbahası" olarak bilinen hapishanede hala ulaşılamayan insanların olduğu düşünülüyor.

17.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalif grupların başkent Şam'a giriş yapmasının ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş, Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kaçışının ardından Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'nden insanlık dışı görüntüler ortaya çıkmıştı.

"İnsan mezbahası" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde hala ulaşılamayan insanların olduğu düşünülüyor. Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda ve yerel otoritelerin talebi üzerine bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hapishanede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı

YEREL OTORİTELERİN TALEBİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı hatırlatıldı. Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı kaydedildi.

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı

Açıklamada, "Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." ifadeleri kullanıldı.

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
AFAD, Sednaya Hapishanesi\'nde arama kurtarma çalışması başlattı
Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Okay Memiş, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Dünya, AFAD, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • zz_berlin Ja:
    AKP Schow 31 77 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Deprem de neredeydiniz 32 70 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Zalimler için yaşasın CEHENNEM ! 87 3 Yanıtla
  • MİRAYIN DÜNYASI:
    Depremde 3 gün sonra gel arama kurtarma ya Suriye'de sowh pesindeler iki üç foto çekerler mis 10 24 Yanıtla
  • özgür ertul:
    May Allah ( cc ) be pleased with you , SAINTLY BOYS !.. 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.