Afganistan'da cenaze töreninde patlama: 11 ölü, 30 yaralı

Badahşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, 6 Haziran'da vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da kendisini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırıyı kınayan Mücahid, faillerin en kısa sürede yakalanması için güvenlik birimlerine talimat verildiğini kaydetti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Badahşan Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Maazeddin Ahmedi, yaptığı açıklamada, patlamada Taliban'ın atadığı Bağlan vilayetinin eski Emniyet Müdürü Safiullah Samim'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Afganistan 'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 6 Haziran'da suikast sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin cenaze töreninde patlama oldu.

Kaynak: AA

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