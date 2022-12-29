Taliban'ın kararına tepki gösteren profesör ağlayarak diplomasını yırttı - Son Dakika
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Taliban'ın kararına tepki gösteren profesör ağlayarak diplomasını yırttı

29.12.2022 20:29

Afganistan'da Taliban yönetiminin kadınların üniversiteye gitmesini yasaklaması ülke çapında büyük eylemlere yol açtı. Kadınların ülkede eğitim almamasını eleştiren bir profesör, canlı yayında diplomasını yırtarak, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Taliban yönetiminin kadınların üniversite eğitimini yasaklaması ülkede infial yarattı. Son olarak gündem olan bir görüntüde televizyon kanalına katılan bir Afgan profesör canlı yayın sırasında diplomasını yırttı.

"BU EĞİTİMİ KABUL ETMİYORUM"

Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimi yasağı getirmesini canlı yayında eleştiren profesör, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok. Eğer kız kardeşim ve annem öğrenim alamayacaksa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi. Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİNDE DE YASAKLANMIŞTI

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti. Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu. Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti. Taliban yetkilileri, kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.

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Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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