Afganistan'dan kaçan iki kız kardeş Belçika'da kendi cinlerini üretti - Son Dakika
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BBC

Afganistan'dan kaçan iki kız kardeş Belçika'da kendi cinlerini üretti

26.03.2022 15:58
Afganistan'dan kaçan iki kız kardeş Belçika'da kendi cinlerini üretti

Taliban yönetiminin alkollü içecekleri yasakladığı Afganistan'da doğan Barin ve Mariam Dinzad adlı iki kız kardeş, mülteci olarak yeni bir hayata başladıkları Belçika'da kendi cinlerini üretti.

Taliban yönetiminin alkollü içecekleri yasakladığı Afganistan'da doğan Barin ve Mariam Dinzad adlı iki kız kardeş, mülteci olarak yeni bir hayata başladıkları Belçika'da kendi cinlerini üretti.

Dinzad kardeşler, dünyaca ünlü Afganistan safranından ürettikleri ve "koyu sarı" anlamın gelen "Khawaraka" adını verdikleri içkiyi "yasak cin" olarak tanımlayarak, "Afganistan'da bunu asla yapamazdık" diyor.

Afganistan'daki savaş ortamında doğan 28 yaşındaki Barin ile 23 yaşındaki Mariam, anne - babaları ve 4 kardeşleri birlikte ülkelerinden kaçmak zorunda kalmış.

İnsan kaçakçılarının eşliğinde çoğunlukla yaya olarak süren altı aylık yolculuk sonunda, 2002'de mülteci olarak Belçika'ya ulaşmayı başaran Afgan kız kardeşler, üç yıllık bir bekleyişin ardından oturma izni alabilmiş.

Yeni ülkelerinde turizm ve otelcilik eğitim alan Barin ve Mariam, Afganistan'da özellikle kadınlara yönelik uygulanan katı alkol yasağı nedeniyle, şarap ve likörü ilk kez burada görmüşler.

Barin Dinzad, şaraba karşı özel bir tutku geliştirmiş. Şarap garsonu diploması alan genç kadın, küçük çaplı bir şarap ticareti işine girmiş.

Koronavirüs salgını döneminde hayatın durma noktasına gelmesi, Dinzad kardeşlere yepyeni bir kap aralamış. Karantina sırasında sık sık birlikte vakit geçiren Barin ve Mariam, hobi olarak evde cin yapmaya başlamış.

Yaptıkları içkiyi tadan herkesten olumlu tepkiler gelince kardeşler, bir yıl sonra bu uğraşı profesyonel hale getirmeye karar vermiş.

Afganistan'da "koyu sarı" anlamına gelen "Khawaraka" sözcüğünü isim olarak seçen Dinzad kardeşler cinde, "kırmızı altın" olarak adlandırılan dünyaca ünlü Afgan safranını kullanıyor. İçkiye sarı rengini de safran veriyor.

Şişe tasarımı öykülerini yansıtıyor

Afgan kız kardeşlerin ürettiği cinin şişesi de, onların öyküsünden esinlenerek hazırlandı. Sanatçı Claudine Bulcaen tarafından hazırlanan şişe tasarımında, ön planda Afganistan'ı simgeleyen safran çiçeği yer alıyor.

Karanlık arka plan, Barin ve Mariam'ın zorlu geçmişini, beyaz çizgiler de umut ve barışı simgeliyor.

Cinde safranın yanı sıra vanilya aroması da yer alıyor.

Dinzad kardeşler Nisan ayından itibaren Belçika'daki bazı 2 yıldızlı restoranlarda servis edilmeye başlanacak cinin, dağıtımı ve ihracatı konusunda toptancılarla da görüşmelerin sürdüğünü söylüyor.

Belçika'da yayımlanan HLN gazetesine konuşan Barin ve Mariam, içkilerini "yasak cin" demelerinin nedenini şöyle anlatıyor:

"Çünkü bunu Afganistan'da asla gerçekleştiremezdik ve asla içki konusuyla tanışamazdık. Biz sadece Afgan Müslüman kadınlar olarak gerçekten iş yapabileceğimizi göstermek istiyoruz.

"Üstelik bunu sadece kendimiz için değil, ebeveynlerimiz için de yapıyoruz.

"Afganistan'dan ayrılmaya cesaret etmeselerdi, hayatımızın tamamen farklı olacağını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle attığımız her adımdan gurur duyuyorlar."

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Afganistan, Mülteci, Taliban, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan'dan kaçan iki kız kardeş Belçika'da kendi cinlerini üretti - Son Dakika

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