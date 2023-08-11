Afrika Birliği, Nijer'deki Anayasal Düzene Geçiş ve Cumhurbaşkanı'nın Serbest Bırakılmasını Destekliyor - Son Dakika
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Afrika Birliği, Nijer'deki Anayasal Düzene Geçiş ve Cumhurbaşkanı'nın Serbest Bırakılmasını Destekliyor

Son Güncelleme: 11.08.2023 14:36

Afrika Birliği (AfB), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzene geçiş ve ev hapsindeki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması da dahil, alınan tüm kararlarını desteklediğini açıkladı. Nijer'deki krizin çözümüne yönelik ECOWAS kararlarına destek verildiği bilgisi paylaşıldı. Nijer'de anayasal düzeni değiştirmeye yönelik adımlar karşısında ülkede anayasal düzene geçiş ve ev hapsindeki Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması da dahil ECOWAS tarafından alınan tüm kararların desteklendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Bazum'un kötü gözaltı şartlarından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, cunta rejimine, Bazum'un serbest bırakılması ve ECOWAS ile anlaşmaya gidilmesi çağrısı yapıldı. Demokratik bir süreçle seçilmiş cumhurbaşkanına bu şekildeki muamele kabul edilemez. Uluslararası topluma, Cumhurbaşkanı Bazum'a destek olunması çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği (AfB), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Nijer'de anayasal düzene geçiş ve ev hapsindeki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması da dahil, alınan tüm kararlarını desteklediğini açıkladı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki krizin çözümüne yönelik ECOWAS kararlarına destek verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Nijer'de anayasal düzeni değiştirmeye yönelik adımlar karşısında ülkede anayasal düzene geçiş ve ev hapsindeki Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması da dahil ECOWAS tarafından alınan tüm kararların desteklendiği belirtildi.

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un kötü gözaltı şartlarından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, cunta rejimine, Bazum'un serbest bırakılması ve ECOWAS ile anlaşmaya gidilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Demokratik bir süreçle seçilmiş cumhurbaşkanına bu şekildeki muamele kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Son olarak uluslararası topluma, Cumhurbaşkanı Bazum'a destek olunması çağrısı yapıldı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da Nijer'deki darbe gündemiyle dün düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde "anayasal düzenin tesisi için" üye ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti.

Askeri müdahale ilk kez 30 Temmuz'da gündeme gelmişti

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.???????

ECOWAS, Nijer'de askerin yönetime el koyması sonrası 30 Ağustos'ta ilk kez toplanmış ve cuntaya, Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı. Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Afrika Birliği, Nijer'deki Anayasal Düzene Geçiş ve Cumhurbaşkanı'nın Serbest Bırakılmasını Destekliyor - Son Dakika


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