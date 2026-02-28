AK Parti Milletvekili Ali Şahin'den Bölgesel Uyarı: "Düşmanlar, Pakistan ile Savaşlarını Afganistan Üzerinden Yürütüyor" - Son Dakika
28.02.2026 09:27
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Pakistan-Afganistan gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik terör eylemleri için kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Pakistan'ın ödediği bedellere dikkat çeken Şahin, bazı ülkelerin Pakistan'la savaşını Afganistan üzerinden yürüttüğünü savunarak diplomasi ve iş birliği çağrısında bulundu.

ANKARA - AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye- Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, Pakistan ve Afganistan arasında tırmanan sınır ötesi gerilimlere ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı. Şahin, Kabil yönetimine seslenerek Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik terör eylemlerinde kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin de sınır ötesi terörden büyük bedeller ödemiş bir ülke olduğunu hatırlatan Şahin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"PAKİSTAN'IN ÖDEDİĞİ BEDELLERİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ"

Sınır ötesi terörün yarattığı tahribata dikkat çeken Şahin, "Sınır ötesi terörden çok mustarip olmuş ve büyük bedeller ödemiş bir millet ve ülke olarak Pakistan'ın ve Pakistanlı kardeşlerimizin sınır ötesi terör, kaygı, acı, kayıp ve ödedikleri bedelleri çok iyi anlıyoruz. Afganistan'ın, kendi topraklarını Pakistan'a yönelik terör eylemleri için üçüncü bir ülkenin kullanmasına asla müsaade etmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"SİHA VE DRON SALDIRILARINDA 50 BİNİ AŞKIN SİVİL CAN VERDİ"

Pakistan'ın Sovyet işgali sonrası milyonlarca Afgan mülteciye kapılarını açtığını belirten Şahin, ABD'nin bölgedeki operasyonlarını da eleştirdi. Şahin, ABD'nin Afganistan'da sözde terörle mücadele adı altında yürüttüğü SİHA ve dron saldırılarında 50 bini aşkın Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"DÜŞMANLAR AFGANİSTAN ÜZERİNDEN VEKALET SAVAŞI YÜRÜTÜYOR"

Bölgedeki emperyalist oyunlara karşı uyarıda bulunan Dostluk Grubu Başkanı Şahin, "Afganistan yönetimi ve halkı bilmeli ki Müslüman Afganistan ve Pakistan'ın düşmanları bir ve tektir. Afganistan'a bugün dost gibi görünen, Pakistan'la yüzleşemeyen kimi düşman ülkeler; Pakistan'la olan kendi savaşlarını Afganistan üzerinden ve yine Müslüman Afgan kanını kullanarak savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMASİ VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Kabil yönetimine, Pakistan'a yönelik tehditleri önleme ve tam iş birliği yapma çağrısında bulunan Şahin, emperyal sömürge devletleri tarafından 100 yıl önce kalıcı düşmanlıklar yaratmak amacıyla çizilen "Durand Hattı" gibi sınır sorunlarının da mutlak surette diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"MÜSLÜMAN'IN KANI MÜSLÜMAN'A HARAMDIR"

Açıklamasını İslam coğrafyasındaki kardeşlik hukukuna değinerek sonlandıran AK Parti'li Şahin, ünlü İslam düşünürü Muhammed İkbal'in dizelerine atıfta bulundu. Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

"Müslüman'ın kanı Müslüman'a haramdır. Müslümanlar arasında sınır da haramdır. Ne diyor Muhammed İkbal: 'Pakistan bizimdir, Hindistan bizimdir, Çin ve Arap bizimdir. Müslümanız biz, bütün cihan bizimdir.' Kimse Müslüman'a sınır çizemez. Hele Müslüman, Müslüman'a sınır asla çizemez."

Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Afganistan, Ali Şahin, Pakistan, AK Parti, Güvenlik, Politika, Terör, Dünya, Son Dakika

