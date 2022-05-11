Al Jazeera, muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika

Al-Jazeera, muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail birlikleri tarafından düzenlenen bir saldırıda açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Katar merkezli haber kuruluşu yaptığı açıklamada, Ebu Akile'nin İsrailli askerler tarafından "kasten" ve "soğukkanlı bir şekilde" öldürüldüğünü söyledi.

Reuters haber ajansına göre olay sırasında Ali Samodi adlı bir muhabir daha yaralandı.

Guardian'da yer alan habere göre Filistin lideri Mahmud Abbas, gazetecinin ölümünden İsrail birliklerinin sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail ordusu ise askerlerin bölgede çalışan gazetecileri hedeflediği iddialarını reddetti, çatışma sırasında "silahlı Filistinli saldırganlar tarafından vuruldukları ihtimalini" değerlendirdiklerini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 51 yaşındaki Ebu Akile'nin ölümünün "çok üzücü" olduğunu paylaşarak Filistinli yetkililerle birlikte bir soruşturma başlatmayı teklif etti.

Lapid yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin çatışma bölgelerinde korunması çok önemli. Yaşanan bu olayda doğrulara ulaşmak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lolwah al-Khater, Ebu Akile'nin basın yeleği giyiyor ve kask takıyor olmasına rağmen "yüzünden vurulduğunu" söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Amerikalı ve Filistinli gazetecinin ölümünü duymaktan dolayı çok üzgünüm. Bugün Cenin bölgesinde yaşananların kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ebu Akile'nin ölümünü doğruladı; gazetecinin vurulduktan sonra kritik bir durumda hastaneye götürüldüğünü ve ardından hayatını kaybettiğini belirtti.

"Saygı duyulan bir gazeteci"

Şirin Ebu Akile, Al Jazeera'nın Arapça haber servisinde tanınan bir gazeteciydi ve 15 yıldır İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar üzerinde çalışıyordu.

Al Jazeera muhabiri Nida İbrahim, Ebu Akile'nin "saygı duyulan bir gazeteci" olduğunu paylaştı, ölüm haberinin ise "onunla birlikte çalışanlar için çok büyük bir şok olduğunu" söyledi.

İsrail birliklerinin Nisan'dan beri Batı Şeria'da düzenledikleri askeri operasyonları ve bölgede yaşanan çatışmalar sırasında 17 İsrailli ve iki Ukraynalı, en az da 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.