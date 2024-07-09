Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için tutuklama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için tutuklama kararı çıkarıldı

Aleksey Navalni\'nin eşi Yulia Navalnaya için tutuklama kararı çıkarıldı

Moskova Mahkemesi, Rus aktivist Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için 'aşırılık yanlısı topluluğa katılım' suçlaması kapsamında tutuklama kararı verdi. Yulia Navalnaya, Rusya topraklarına giriş yaptığı anda gözaltına alınarak iki ay süreyle tutuklu kalacak. Navalni'nin ölümü sonrası eşi Navalnaya, eşini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürdüğünü belirtmişti.

09.07.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova Mahkemesi, 16 Şubat'ta Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Kharp kasabasındaki cezaevinde hayatını kaybeden Rus aktivist Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için tutuklama kararı çıkardı.

Moskova Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Rusya toprakları dışında yaşayan Yulia Navalnaya için, 'aşırılık yanlısı topluluğa katılım' suçlaması kapsamında tutuklama kararı verildiği belirtildi. Karara göre Yulia Navalnaya, Rusya topraklarına giriş yaptığı anda gözaltına alınarak iki ay süreyle tutuklu kalacak.

Açıklamada, "Mahkeme soruşturmanın talebini kabul etmiş ve iki ay süreyle tutukluluk şeklinde önleyici tedbir kararı almıştır. Süre, Rusya Federasyonu topraklarına iade edildiği andan veya Rusya Federasyonu topraklarında gözaltına alındığı andan itibaren hesaplanacaktır" denildi.

NAVALNİ, KALDIĞI HÜCREDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rus aktivist Aleksey Navalni, 2020'de zehirlendikten ve Almanya'da tedavi gördükten sonra Ocak 2021'de Rusya'ya dönmüş ve havalimanında gözaltına alınmıştı. Mart 2022'de Navalni, 'zimmete para geçirme ve mahkemeye saygısızlıktan' suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz başvurusu reddedilen Navalni, Haziran'da yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi. Navalni'ye 2023'te ise 'aşırılık' suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verildi.

16 Şubat 2024'te Rus resmi makamları, Navalni'nin Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Kharp kasabasındaki cezaevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Navalni'nin ölümü sonrası eşi Navalnaya, eşini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için tutuklama kararı çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
16:03 Özel’in “Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum“ sözü CHP ve DEM’i karşı karşıya getirdi Özel'in "Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum" sözü CHP ve DEM'i karşı karşıya getirdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 20:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için tutuklama kararı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement