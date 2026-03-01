İran Devlet Televizyonu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yayın sırasında ekranda Kur'an-ı Kerim okunurken, Hamaney'in vefatına ilişkin anons yapıldı. Bakanlar Kurulu ise, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.

İŞTE ALİ HAMANEY'İN HAYATI

Peki, İran'ın en etkin, bir numaralı ismi Ali Hamaney kimdir? İşte Hamaney'in hayatına dair detaylar.

Ayetullah Ali Hamaney, 1989 yılından bu yana İran'ın en yüksek siyasi ve dini makamı olan Dini Liderlik (Veli-yi Fakih) görevini yürütmüştür. 1939 yılında Meşhed'de doğan Hamaney, gençlik yıllarından itibaren Şah rejimine karşı yürütülen İslam Devrimi hareketinin içinde aktif rol almıştır.

HUMEYNİ'YE EN YAKIN İSİMLERDENDİ

Ayetullah Humeyni'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Hamaney, devrim sonrası süreçte Savunma Bakanlığı ve iki dönem boyunca Cumhurbaşkanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak yeni rejimin inşasında kilit bir figür olmuştur.

ORDU, YARGI VE DEVLET MEDYASINI KONTROLÜNDE TUTUYORDU

Siyasi ideolojisi, Batı etkisine karşı direnç, "Direniş Ekonomisi" ve İslam dünyasının birliği temellerine dayanır. İran'ın iç ve dış politikasındaki nihai karar verici olan Hamaney; ordunun, yargının ve devlet medyasının kontrolünü elinde bulundurur. Görev süresi boyunca İran'ın nükleer programı, bölgesel nüfuz mücadeleleri ve Orta Doğu'daki askeri stratejileri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmuştur.

Kişisel yaşamında dini bir otorite (müctehid) olmasının yanı sıra, hitabeti ve muhafazakâr duruşuyla tanınır. Humeyni'nin ölümünün ardından Uzmanlar Meclisi tarafından seçildiği günden bu yana, İran'ın siyasi istikrarını korumayı ve devrim ideolojisini sürdürmeyi temel amaç edinmiştir.