Alman Bild Gazetesi: Türkiye ve Yunanistan İlişkileri Olumlu Seyrediyor - Son Dakika
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Alman Bild Gazetesi: Türkiye ve Yunanistan İlişkileri Olumlu Seyrediyor

16.07.2023 18:17

Alman Bild gazetesi, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde son günlerde olumlu seyreden gelişmeleri övdü. Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanlıların en iyi dostu olduğu ve mülteci krizini durdurabileceklerine dikkat çekildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin artık olumlu bir döneme girdiği vurgulandı ve bu durumun NATO zirvesinde de görüldüğü belirtildi. Türkiye'deki deprem felaketinin ise iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olduğu ifade edildi. Haberde, Türkiye'nin düzensiz göçmen konusunda Yunanistan ile işbirliği yapma işaretleri gösterdiği ve bu durumun Avrupa'yı etkilediği vurgulandı. Uzmanlar, iki ülke ilişkilerinin pozitif gündemle devam etmesi halinde Avrupa Birliği için mülteci kriziyle mücadelede büyük bir adım atılmış olacağını belirtti.

Alman Bild gazetesi, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde son günlerde olumlu seyreden gelişmeleri övdü.

Gazetenin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Yunanlıların en iyi dostu oldu. Mülteci krizini durdurabilirler" başlığını kullandığı haberinde, bir dönem iyi gitmeyen ilişkilerin artık yerini olumlu bir döneme bıraktığı ifade edildi.

Artık resmi olarak Yunanistan ve Türkiye'nin iyi dostlar oldukları vurgulanan haberde, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesinde bunun yansımalarının görüldüğü belirtildi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin iki ülke ilişkilerinin tekrar olumlu ivme kazanmasında dönüm noktası olduğu vurgulanan haberde, "Bir felaket her şeyi değiştirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi ziyaret eden ilk üst düzey Avrupalı yetkili oldu. Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşını kucaklayarak karşıladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu bir yöne girmesinin önemine işaret edilen haberde, "Bu yeni dönem sadece iki ülkeyi değil, tüm Avrupa'yı etkiliyor. Neden mi? Göçmen krizinden dolayı" ifadelerine yer verildi.

Depremin ardından Türkiye'nin düzensiz göçmen konusunda Yunanistan ile işbirliği yapma işaretleri gösterdiği aktarılan haberde, "Bu iyi niyet Meriç sınırında insanların geri alınmasına kadar varırken, Türk sahil güvenliği de onlarca tekneyi Yunan ve Avrupa sularına ulaşmadan durdurdu." denildi.

Yunan hükümetinin eski ulusal güvenlik danışmanı Alexandros Diakopoulos gazeteye verdiği demeçte Türkiye'nin iyi niyetinin çok faydalı olduğunu belirtti.

Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı uzmanı George Tzogopoulos ise iki ülke ilişkilerinin pozitif gündemle devam etmesi halinde Avrupa Birliği (AB) için mülteci kriziyle mücadelede büyük bir adım atılmış olacağını söyledi.

Tzogopoulos, "Ortak bir cephe oluşturulacak ve her iki ülke AB'de durumla başa çıkmayı tartışabilecek." dedi.

Kaynak: AA
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