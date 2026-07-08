Alman Otomotiv Sektöründe Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Alman Otomotiv Sektöründe Kriz Derinleşiyor

08.07.2026 10:54
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VDA, Almanya'daki otomotiv krizinin derinleştiğini ve reform gerekliliğini vurguladı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA), sektörde krizin derinleştiğini belirterek, fabrikaların ve istihdamın korunabilmesi için kapsamlı reformların hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

VDA, Almanya'da otomotiv sektöründe krizin derinleştiği uyarısında bulundu.

VDA Başkanı Hildegard Müller, şirketlerin rekabet gücünü koruyabilmek için maliyetleri düşürmek, iş modellerini yenilemek ve bazı alanlarda çalışan sayısını azaltmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Mevcut koşullarda Almanya'daki üretim tesislerinin korunmasının giderek zorlaştığını belirten Müller, fabrikaların yabancı otomobil üreticilerine de açılması gerektiğini savundu.

Müller, "Bu fabrikaları mevcut haliyle ayakta tutamayız. Koruyabildiğimiz her fabrika, istihdamın da korunması anlamına geliyor" dedi.

Sürecin çalışanlar ve ilgili tüm taraflarla diyalog içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Müller, mevcut sorunların görmezden gelinmesinin uzun vadede daha büyük sosyal sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan sektörde tasarruf planları nedeniyle işçi ve işveren arasındaki gerilim artıyor. Almanya'nın en büyük metal işçileri sendikası IG Metall, Volkswagen çalışanları için yarın şirketin Almanya'daki tüm tesislerinde eylem çağrısında bulundu. Volkswagen Denetim Kurulu'nun da yarın maliyet azaltma önlemlerini görüşmek üzere toplanması bekleniyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre Volkswagen, tasarruf programını daha da genişletmeyi planlıyor. İddialara göre dünya çapında 100 bine kadar Volkswagen çalışanın işini kaybetmesi gündemde. Ayrıca Almanya'daki Hannover, Emden, Zwickau ve Neckarsulm fabrikalarının da 2034 yılı sonuna kadar üretimi durdurma riskiyle karşı karşıya olduğu öne sürülüyor.

Mercedes-Benz çalışanları da geçen hafta şirket yönetiminin planladığı yeni tasarruf önlemlerini protesto etmek amacıyla Almanya genelinde kitlesel gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: ANKA

Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alman Otomotiv Sektöründe Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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