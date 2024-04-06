Almanya\'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi

Bavyera'daki Alman polis memurları, üniforma tedarikinde yaşanan soruna dikkat çekmek için pantolonlarını çıkardı. Polislerin, ayakkabı, görev kemeri ve şapkalarının olduğu ancak pantolonlarının olmadığı görüldü. Bavyera Alman Polis Sendikası Başkanı Jürgen Köhnlein, izleyicileri videonun ciddi bir konuya değindiği konusunda bilgilendirdi.
Alman Polis Sendikası (DPolG) 1 Nisan Şaka Günü'nde pantolonsuz polislerin yer aldığı bir video paylaştı. Polisler bu mizahi yolla üniformaların tedarikinin ayları bulmasına tepkilerini gösterdi. Videoda iki polis memuru bir devriye aracında otururken görülüyor. Her ikisi de birbirlerine "Ne kadar zamandır bekliyorsun?" diye soruyor. Polisler sırasıyla 4 ve 6 ay cevaplarını veriyor. Daha sonra polisler otomobilden iniyor ve üzerlerinde ayakkabı, görev kemeri ve şapkadan oluşan bir üniforma olduğu halde pantolonlarının olmadığı görülüyor.
BAVYERA Polis Sendikası Bölge Başkanı Jürgen Köhnlein, bu durumun polis memurları için hiç de gülünecek bir durum olmadığını belirterek, "Öyle bir noktaya geldik ki, meslektaşlarımız artık düzgün bir üniforma ile görev yapamaz hale geldi" diye eleştirdi. Sendikaya göre, pantolon, ceket ve kep gibi 21 üniforma ürünü şu anda sadece birkaç aylık bekleme süreleriyle temin edilebiliyor. Bunun nedeni ise üreticilerin kalifiye iş gücü ve malzeme sıkıntısı çekmesi.
Alman Polis Sendikası, sorunun koronavirüs krizinden beri yaşandığını, Ukrayna'daki savaş nedeniyle daha da kötüleştiğini açıkladı. Köhnlein, memurların yaratıcı çözümlere başvurduklarını, sökülen veya çok eskiyen yerlerini dikerek üniformalarını kullanmaya devam ettiklerini belirtti. Ancak sendika bunun kalıcı bir çözüm olamayacağı uyarısında bulunurken, en çok da tam bir üniforma almamış olan yeni polis memurları için zor bir durum olduğuna dikkati çekti
Alman Polis Sendikası, Bavyera İçişleri Bakanlığı'nı üniforma sıkıntısını sadece idare etmekle ve sürekli geçiştirmeye çalışmakla da suçluyor. Başkan Köhnlein, polisin bir noktada gerçekten pantolonlarına kadar soyunmak zorunda kalmaması için hızlı bir çözüm beklediklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise "Üniforma tedarikinde yaşanan darboğazlar bizim için büyük bir sıkıntı" diyerek sorunu kabullendi. Bakanlık, orta vadede Bavyera Polisi'nin üniforma tedarikini yine kendisinin üstlenmek istediğini duyurdu. Polis için uygun bir lojistik merkezinin Hof kentinde yaklaşık 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bavyera Polisi en erken 2027 yılında kendi üniformalarını tedarik etmeye başlayabilecek.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi - Son Dakika
Tayvan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 7 kişilik Türk arama kurtarma ekibi Tayvan'ın başkenti Taipei'ye ulaştı. Türk ekibi, depremden en çok zarar gören Taroko vadisinde çalışmalar yürütecek ve yerel ekiplere teknik malzeme desteği sağlayacak.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Rusya'da ünlü bir savaş anıtının memesini gıdıkladığı sosyal medya videosu nedeniyle influencer Alena Agafonova, 'Nazizmin Rehabilitasyonu' suçundan mahkum edildi. Alena, 10 ay boyunca zorunlu çalışma yapacak ve Rusya'nın ünlü çalışma kamplarına gönderilecek. Ayrıca, iki yıl boyunca sosyal medyadan men edilen Alena, gelecekteki kazançlarının yüzde 10'unu devlete para cezası olarak ödeyecek.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Türk karasularından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15'i çocuk toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi aman Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 15'i çocuk toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.
K-pop yıldızı Karina, oyuncu Lee Jae-wook ile ilişkisinin kamuoyuna açılmasının ardından büyük bir tepki alınca özür dilemek zorunda kaldı. Karina'nın ilişkisi resmi olarak sona erdi ve hayranları tarafından protesto edildi. Karina, hayranlarına yaralarını iyileştirmeyi ve gelecekte daha olgun ve çalışkan bir tarafını göstermeyi vaat etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)