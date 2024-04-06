Almanya\'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi

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Bavyera'daki Alman polis memurları, üniforma tedarikinde yaşanan soruna dikkat çekmek için pantolonlarını çıkardı. Polislerin, ayakkabı, görev kemeri ve şapkalarının olduğu ancak pantolonlarının olmadığı görüldü. Bavyera Alman Polis Sendikası Başkanı Jürgen Köhnlein, izleyicileri videonun ciddi bir konuya değindiği konusunda bilgilendirdi.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ SIKINTIYA TEPKİ

Alman Polis Sendikası (DPolG) 1 Nisan Şaka Günü'nde pantolonsuz polislerin yer aldığı bir video paylaştı. Polisler bu mizahi yolla üniformaların tedarikinin ayları bulmasına tepkilerini gösterdi. Videoda iki polis memuru bir devriye aracında otururken görülüyor. Her ikisi de birbirlerine "Ne kadar zamandır bekliyorsun?" diye soruyor. Polisler sırasıyla 4 ve 6 ay cevaplarını veriyor. Daha sonra polisler otomobilden iniyor ve üzerlerinde ayakkabı, görev kemeri ve şapkadan oluşan bir üniforma olduğu halde pantolonlarının olmadığı görülüyor.

MALZEME VE İŞ GÜCÜ SIKINTISI YAŞANIYOR

BAVYERA Polis Sendikası Bölge Başkanı Jürgen Köhnlein, bu durumun polis memurları için hiç de gülünecek bir durum olmadığını belirterek, "Öyle bir noktaya geldik ki, meslektaşlarımız artık düzgün bir üniforma ile görev yapamaz hale geldi" diye eleştirdi. Sendikaya göre, pantolon, ceket ve kep gibi 21 üniforma ürünü şu anda sadece birkaç aylık bekleme süreleriyle temin edilebiliyor. Bunun nedeni ise üreticilerin kalifiye iş gücü ve malzeme sıkıntısı çekmesi.

SÖKÜLEN YERLERİ DİKEREK TEKRAR GİYİYORLAR

Alman Polis Sendikası, sorunun koronavirüs krizinden beri yaşandığını, Ukrayna'daki savaş nedeniyle daha da kötüleştiğini açıkladı. Köhnlein, memurların yaratıcı çözümlere başvurduklarını, sökülen veya çok eskiyen yerlerini dikerek üniformalarını kullanmaya devam ettiklerini belirtti. Ancak sendika bunun kalıcı bir çözüm olamayacağı uyarısında bulunurken, en çok da tam bir üniforma almamış olan yeni polis memurları için zor bir durum olduğuna dikkati çekti

EN ERKEN TEDARİK 2027 YILINDA

Alman Polis Sendikası, Bavyera İçişleri Bakanlığı'nı üniforma sıkıntısını sadece idare etmekle ve sürekli geçiştirmeye çalışmakla da suçluyor. Başkan Köhnlein, polisin bir noktada gerçekten pantolonlarına kadar soyunmak zorunda kalmaması için hızlı bir çözüm beklediklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise "Üniforma tedarikinde yaşanan darboğazlar bizim için büyük bir sıkıntı" diyerek sorunu kabullendi. Bakanlık, orta vadede Bavyera Polisi'nin üniforma tedarikini yine kendisinin üstlenmek istediğini duyurdu. Polis için uygun bir lojistik merkezinin Hof kentinde yaklaşık 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bavyera Polisi en erken 2027 yılında kendi üniformalarını tedarik etmeye başlayabilecek.